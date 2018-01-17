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(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu: Diyarbakır'ın 2018 yılı ihracat hedefi 300 milyon dolar

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2018 yılı için kentin ihracat hedefinin tüm paydaş, bileşen ve katılımcı kuruluşlarının ortak çalışmasıyla 300 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi

17 Ocak 2018 19:59

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2018 yılı için kentin ihracat hedefinin tüm paydaş, bileşen ve katılımcı kuruluşlarının ortak çalışmasıyla 300 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi. Diyarbakır 1\'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Hasan Basri Güzeoğlu, 2018 yılında Diyarbakır\'da yapılacak çalışmaları anlattı. Geçen yıl kentte 200 milyon dolarlık ihracatın yapıldığını, bu yılki hedefin ise 300 milyon dolar olarak belerlendiğini söyleyen Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu: \"2018 yılı için Diyarbakır\'ın ihracat hedefi tüm paydaş, bileşen ve katılımcı kuruluşlarımızın ortak çalışması sonucunda 300 milyon dolar olarak belirlendi. 2017 yılında yaklaşık 200 milyon dolar ihracat yapan Diyarbakır için 300 milyon dolar net bir hedeftir. Mevcut kapasitenin doğru kullanılması, pazar ilişkilerin sağlıklı kurulması, üretimin buna doğru yapılması ve altyapıdaki sıkıntıların aşılması Diyarbakır\'ın 300 milyon dolarlık ihracat hedefi 2018 yılında çok rahatlıkla buluşturacaktır. Şüphesiz bu da bizim için yeterli olan bir hedef değildir. Yakın gelecekte nihai olarak 2023 yılında Diyarbakır ihracat ilinin en önemli sıralarında yer almaya namzet bir büyükşehirdir. Katma değeri yüksek ve bilgi ekonomisi, bilgi ürünü, akıllı ürünler perspektifi hizmet sektörü ihracatı da 2018 yılındaki ajandamızın önemli başlıklarından biridir.\" Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin turizm sektörü için de önemli çalışmalar yürüttüklerini aktararak, \"Bugün dünya dış ticaret kalemlerinin en doğrudan ve en net gelirlerinde sahip olan turizmde Diyarbakır tartışmasız açık ara, çok üstün bir şehirdir. Kültür, inanç, hobi, kongre, tarih gibi, hatta bölge sağlık turizmi başlıklarında Diyarbakır çok net mukayeseli bir üstünlüğe sahiptir. Fakat, sadece sahip olmak değil, bunları reel, sürdürülebilir ve şüphesiz ekonomik yönden gelir getirici bir perspektif içinde görmek gerekir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, kararlı bir irade ortaya koyduk, tüm alanlarda olduğu gibi turizmde kalıcı, planlayıcı, anlamlı bir çalışmanın içerisine girdik. Diyarbakır\'da milyonlarca turistin konaklanması ağırlanması ve gerideki insanlık tarihinde var olan büyük mirası aktararak, onların ilimizden mutlu ayrılması noktasında her türlü zenginliğe sahiptir\" diye konuştu.

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