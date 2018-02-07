(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu: Diyarbakır'ı 2023'te tarımsal üretim merkezi yapacağız

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde kurulu bulunan domates serasında incelemelerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirerek, 2023 yılında Diyarbakır\'ı tarımsal üretim merkezi haline getireceklerini söyledi. Bismil ilçesini ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Emniyet Müdürü Tacattin Arslan, ilçedeki tarımsal ve sanayi alanında faaliyet yürüten sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, Bismil ilçesinde ilk kez kurulan tarımsal atıklarla enerji üretilen tesiste incelemerde bulundu. Burada Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, tesis ile ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından Bismil Tarım Mahsülleri Ofisi\'ndeki siloların bulunduğu alanı gezdi. Vali Güzeloğlu, domates serasında incelemerde bulunurken, serada çalışanlarla birlikte domates hasadı yaptı. Serada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'da 33 seranın bulunduğunu ifade ederek, bu sayının artması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Topraksız yapılan serada her bir dekarda yılda 30 ton domates elde edildiğinin bilgisini veren Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Bu gibi seralarda, altta toprak yerine ortam kültürü olarak perlit kullanıyoruz. Damla sulumayla merkezi bir yönetimle hem ısı hem sulamayı kontrol altında tutuyoruz. Sera ürününde döllenmeyi de doğal olarak yapıyoruz. Bambus arılarıyla yapıyoruz. Böylelikle hem doğal ürün elde ediliyor hem de çok iyi verim elde ediliyor. Zirai ilaç kullanmadan uçan zararlılara karşı da doğal mücadele yöntemlerini uyguluyoruz. Diyarbakır\'da şu an kurulu 33 seramız bulunuyor. Bunun sayısını artıracağız. Ekonomik olarak gelir kapısı haline dönüştüreceğiz. İklim avantajını kullanarak serada ürün çeşitliliğini artıracağız. Bu seralarda ortalama 1 dekarda yılda 30 ton domates elde ediliyor. Ama ikinci ürün girdisi olarak da bu mümkün. Hedefimiz Diyarbakır\'ı 2023\'te tarımsal üretim merkezi haline getirmektir. Sera dahil bütün alanlarda üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu konuda çiftçi ve üreticilerimizin yanındayız. Hem ekonomik olarak hem de kendilerine manevi desteklerimiz olacak. Tarım çok stratejik bir sektördür. İnsanın yaşaması için, insan neslinin devam etmesi için vazgeçilmez bir sektördür. Bitkisel ve hayvansal üretim olmak üzere Diyarbakır bir yeryüzü cenettidir. Biz verimli topraklara sahibiz.\" Bismil Sanayi Sitesi\'ndeki esnafı da zyaret eden Vali Güzeloğlu, sanayi sitesinde mesleki bir okulun kurulması için Bismil Sanayi Sitesi yetkileriyle protokol imzaladı.