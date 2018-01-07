(Görüntülü Haber) Uzman Çavuş Ferdi Taşçı, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- ŞIRNAK\'taki birliğinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), bugün memleketi Kütahya\'nın Simav ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılan Serpil Taşçı\'nın, \"Sana doyamadım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun?\" ağıtı, törene katılanların yüreklerini dağladı. 4 yıllık asker olan Ferdi Taşçı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak\'taki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından öğlen Halil Ağa Camii\'ne getirilen, Uzman Çavuş Taşçı için burada askeri tören düzenlendi. Törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, protokol üyeleri ile ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yaşında \'Rifat Mert\' adında bir erkek çocuk sahibi olan Uzman Çavuş Taşçı\'nın cenazesinde babası Rifat Taşçı, annesi Zübeyde Taşçı ile 3 yıllık eşi Serpil Taşçı gözyaşı döktü. Kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılan Serpil Taşçı\'nın, \"Sana doyamadım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun\" diye ağıt yakması, törene katılanların yüreklerini dağladı. Taşçı cenazede eşinin asker şapkasını taktı. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Taşçı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omzunda taşınarak Yenimahalle Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi. Tankçı Uzman Çavuş Ferdi Taşçı, görev yaptığı Şırnak Şenoba 48. Hudut Tuğay Komutanlığı\'nda, geçen 5 Ocak sabahı kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.