(Görüntülü Haber) Üzerine döktüğü mazot yanmayınca ölümden döndü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE İkitelli köprüsünde kendisini yakmaya çalışan kişi üzerine döktüğü mazotun yanmaması sonucu ölümden döndü. Olay sabah saatlerinde İkitelli Köprüsü üzerinde meydana geldi. İsminin Tarık olduğu öğrenilen bir kişi köprü ortasına gelerek üzerine mazot döktü. Olayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre polis ekipleri kendini yakmak isteyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Polislerin kendisine yaklaştığını gören adam çakmağı çakınca, itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti. Üzerine döktüğü mazotun alev almadığı kişiye itfaiye su sıktı. Kendini yakmak isteyen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.