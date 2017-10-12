T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 69 yaşındaki Müzeyyen M

12 Ekim 2017 21:49

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 69 yaşındaki Müzeyyen M., ahırda üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Müzeyyen M., hastanede tedaviye alındı. Olay, ilçeye bağlı Beyköy\'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Müzeyyen M., evinin bahçesindeki ahırda üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Müzeyyen M.\'nin yardımına komşuları koştu. Müdahale edip alevleri söndüren komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Müzeyyen M., Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müzeyyen M.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHAEDİRNE KeşanMüzeyyenAğırOlayBeyköyPsikolojikAlevlerMüdahaleVücudundaKeşan Devlet HastanesiTedaviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24