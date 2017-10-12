(Görüntülü Haber) Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 69 yaşındaki Müzeyyen M., ahırda üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Müzeyyen M., hastanede tedaviye alındı. Olay, ilçeye bağlı Beyköy\'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Müzeyyen M., evinin bahçesindeki ahırda üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Müzeyyen M.\'nin yardımına komşuları koştu. Müdahale edip alevleri söndüren komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Müzeyyen M., Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müzeyyen M.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.