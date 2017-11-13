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(Görüntülü Haber) Uyuşturucuyu semaverin içine gizlemişler

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen biri kadın 8 kişi yakalandı

13 Kasım 2017 14:42

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen biri kadın 8 kişi yakalandı. Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Kadıköy\'de önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 79 kilo 550 gram eroin, 28 kilo 432 gram hint keneviri, 335 gram toz esrar, 764 gram metamfetamin ele geçirildi. Başakşehir\'deki operasyonda semaver içine gizlenmiş uyuşturucunun bulunma anı polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan 8 kişiden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bölücü terör örgütüyle de bağlantılarının bulunduğu öne sürüldü.

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