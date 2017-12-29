(Görüntülü Haber) Uyuşturucuyu köpek kulübesi ve briketlere saklamışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından 4 farklı eve yapılan baskında köpek kulübesi ve brikitler arasında saklanan satışa hazır paketler halinde 100 gram eroin ve 50 gram esrar ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubes ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi\'nde bulunan 4 farklı eve baskın düzenledi. Ekipler bir evin kapısını balyozla kırarar içeri girdi. Evlerde yapılan aramada köpek kulübesi ve briketler arasına gizlenen 150 parça halinde 100 gram eroin ile 10 parça halinde 50 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.