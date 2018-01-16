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(Görüntülü Haber) Üsküdar'da zincirleme kaza; 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA) Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

16 Ocak 2018 17:27

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA) Üsküdar\'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyreden araca çarptı. Kazaya toplam biri  ambulans 5 araç karıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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