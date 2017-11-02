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(Görüntülü Haber) ÜSKÜDAR'DA YOUTUBE FENOMENİ CEM KORKMAZ İNTİHAR ETTİ (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLI / İSTANBUL DHA Youtube'da yayınladığı videolarla tanınan, oyuncu Cem Korkmaz, Üsküdar'daki evinde kendini asarak intihar etti

02 Kasım 2017 03:09

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLI / İSTANBUL DHA

Youtube\'da yayınladığı videolarla tanınan, oyuncu Cem Korkmaz, Üsküdar\'daki evinde kendini asarak intihar etti.

Şahan Gökbakar\'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 4 filminde de rol alan, oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz, Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak üzerindeki evinde bu akşam ölü bulundu. Kalorifer borusuna kendini asarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Korkmaz\'ın cesedi polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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