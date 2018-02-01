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(Görüntülü Haber) Uşak'ta 250 temizlik işçisi gönüllü askerlik için başvurdu

Ramazan ÇETİN- UŞAK, (DHA) UŞAK'ta 250 belediye temizlik işçisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip, gönüllü askerlik başvurusu yaptı

01 Şubat 2018 16:13

Ramazan ÇETİN- UŞAK, (DHA) UŞAK\'ta 250 belediye temizlik işçisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verip, gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Uşak Belediyesi\'nde görevli yaklaşık 250 temizlik işçisi, Zeytin Dalı Harekatı için Biz de varız diyerek, Uşak Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi. Askerlik Şubesi önüne çöp kamyonları ve bisikletlerle gelen temizlik işçileri, gönüllü askerlik dilekçelerini teslim etti. Temizlik işçilerinin yanı sıra Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal da gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. Ünal, Her Türk, milli meseleler söz konusu olduğunda gönül gönüle, omuz omuzadır. Millet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal güvenliğimiz için düzenlediği bu kutsal görevde yanlarındayız. Gerekirse bizler de gideriz dedi. Temizlik işçileri ise, Gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için buradayız. Vatanımıza, milletimize, oradaki kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik diye konuştu. Dilekçelerini Askerlik Şubesi\'ne teslim eden işçiler, daha sonra görevlerinin başına döndü.

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