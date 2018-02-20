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(Görüntülü Haber) Urla açıklarında 50 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 50 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

20 Şubat 2018 16:01

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 50 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Urla\'nın Demircili Koy önlerinden bir grup kaçağın denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil güvenlik, botun yerini belirledi. Durdurulan lastik bottaki 26 Suriye, 12 Angola, 5 Togo, 4 Somali, 2 Kamerun ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak yakalandı. Ayrıca bottaki göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçaklar, kıyıya getirildi. Grup, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçısının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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