(Görüntülü Haber) Ünlü Sunucu ve Oyuncu Vatan Şaşmaz öldürüldü 4

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beşiktaş\'ta Conrad Otelin bir odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay Beşiktaş\'ta bulunan Conrad Otel\'de saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir dönem mankenlik yapan 55 yaşındaki Filiz Aker 17.00 sıralarında yeğeni Dora Ercan ile otelde yemek yerken gelen bir telefon mesajı ile odasına çıktı. Aker\'den uzun süre haber alamayan yeğeni durumu otel görevlilerine ve polise bildirdi. Kapıyı açan otel görevlileri 43 yaşındaki Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Otel görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Şaşmaz ve Aker\'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis, Filiz Aker\'in Şaşmaz\'ı vurduktan sonra ruhsatlı tabancası ile intihar ettiğini tespit ederken Vatan Şaşmaz\'ın sırtından 4 kurşunla, Filiz Aker\'in ise başından tek kurşun ile yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 3.5 saat süren çalışmalarının ardından otelden ayrıldı Şaşmaz ve Aker\'in cenazelerinin bulunduğu araç ise polis eşliğinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na götürüldü. FİLİZ AKER\'İN YEĞENİ O ANLARI ANLATTI Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker\'in yeğeni Dora Ercan, cinayetin ardından yaşananları anlattı. Olayın yaşandığı otelin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dora Ercan şunları söyledi: \"İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan\'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. \'Yarım saat işim var geleceğim sonra\' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim \"Acaba kendine zarar mı verecek\" diye. Biz sonra güvenliği aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan\'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Dedim ki herhalde camdan atlamış olması lazım Çünkü içeriden kapı kilitliydi. Herhalde dedim o da kendisine zarar verdi. Ben Vatanla hiç görüşmedim. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış\" dedi. \"BENİMLE VEDALAŞIR GİBİ KONUŞUYORDU\" Ercan, \"Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika\'ya gidecekti. \'Bugün çok mutluyum falan, bu mutluluğum seni üzebilir\' dedi. \'Sakin ol\' dedi, \'Güçlü ol\' dedi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. Ailesinin içi rahat olsun\" dedi. \"PİSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VARDI\" Dora Ercan\'ın eşi ise, \"Biz saat 1\'de buraya geldik. Eşiyle 3-5 saat gibi bir zaman geçirdik. Teyzesi de dedi ki \'Yarım saat bir işim var çocuklar bekleyin ben geleceğim\'. Yarım saat sonra da biz telefon açtık. Dedi ki \'5 dakika sonra geliyorum\' aradan bir 45 dakika geçti. Telefonuna ulaşamayınca tekrar resepsiyondan aradık. Dedik acaba bayıldı mı? Çünkü psikolojik problemleri vardı. Allah yardımcısı olsun ben Vatan\'ın ailesine sabır diliyorum. Allah yardımcısı olsun\" dedi. Öte yandan ABD\'de Green Kart ile yaşayan ve eski mankenlerden Filiz Aker\'in, 1 ay önce İstanbul\'a gelerek Conrad Otel\'e yerleştiği öğrenildi.