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(Görüntülü Haber) Ünlü kuyumcu Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - Taner YENER / İSTANBUL; (DHA) TEDAVİ gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen ünlü kuyumcu Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı

03 Nisan 2018 19:58

Gülseli KENARLI - Taner YENER / İSTANBUL; (DHA) TEDAVİ gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen ünlü kuyumcu Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı. Sait Koç için Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Koç\'un oğulları Ersan Koç ve Sami Serkan Koç ile eşi Sabah Koç taziyeleri kabul etti. Sait Koç\'un cenazesine gelenler, Süryani Kadim Mezarlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, modacı Nur Yerlitaş, avukat Rahmi Özkan ile yakınları ve sevenleri katıldı. Sait Koç cenaze töreninin ardından Süryani Kadim Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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