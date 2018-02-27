(Görüntülü Haber) Üniversiteli öğrencilerden "Onlara Gelinlik Değil Çocukluk Yakışır" projesi

Gökçe KARAKÖSE-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık son sınıf öğrencileri çocuk gelinler için ‘Onlara Gelinlik Değil Çocukluk Yakışır’ adlı sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Proje kapsamında öğrenciler gelinlikçilere ‘18 yaşını doldurmamış kız çocuklarına gelinlik satışımız yoktur’ yazılı, kuaförlere ise ’18 yaşını doldurmamış kız çocuklarına gelin başı yapılmamaktadır’ yazılı afişler asıyorlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu “Kampanyada çocuk gelinlere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Türkiye’deki genç kadınların okumasını, kariyer sahibi olmasını ve iş yaşantısında aktif rol almasını istiyoruz. Bunun yolu annelerden geçiyor. Anneler çocuklarını ne kadar bilinçli yetiştirirlerse o kadar bilinçli bir topluma ulaşacağız. Buna katkı sunmak amaçlı bu sosyal sorumluluk kampanyasını gerçekleştirdik” diye konuştu. Üniversitenin Medya Koordinatörü Saygı Ünlü ise “Projemizin Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz. Bunun için de tüm duyarlı kurumların sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşmasını bekliyoruz. Duyarlı insanlar bize ulaştıklarında kendilerine afişlerimizi ücretsiz göndereceğiz ve kampanyamız daha geniş kitlelere ulaşacak” ifadelerini kullandı. Projede yer alan öğrenciler, çocuk gelinlerin toplumsal bir problem olduğunu ve herkesin buna duyarlı olması gerektiğini vurguladılar. Seslerini duyurmak için sektördeki insanlardan destek alarak hareket etmek istediklerini söyleyen İGÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisi Kübra Çakır, \"İnsanları sadece lafta uyarmak değil, harekete geçirmek istedik. Gelinlikçiler ve kuaförlerle konuşup onlara 18 yaşın altında olan kız çocuklarına gelinlik satmamaları, gelin başı yapmamaları gerektiğini telkin ediyoruz. Onları kendimize destek olarak görüyoruz. Çünkü kadınların da okumaları, çalışmaları ve toplumda var olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu. Üniversitenin öğrencisi Gizem Çelikbaş ise, \"Evliliğe hazırlık sektörlerinde bize destek olabilecek insanları arkamıza almak istiyoruz çünkü bu iş kuaförler ve gelinlikçilerden başlıyor. Onlar da seslerini çıkarırlar ve \'çocuk geline hayır\' derlerse ülkemizde bu konuda farkındalık yaratmaya başlamış olacağız\" dedi. “ÇOCUKLARI KÜÇÜK YAŞTA EVLENDİRMEK İNSANLIK SUÇU” Dükkanına proje kapsamında hazırlanan afişlerin yapıştırılmasına izin veren ve projeyi desteklediğini vurgulayan 18 yıllık gelinlikçi Nurcan Tulga “Biz kadınlar çok güçlüyüz ve istediğimizi yaparız. 9 ay karnında büyütüp, bir sürü emek verdiğin çocuğunu daha ergenliğe bile girmeden çocuk yaşta bir sürü yükün altına koymak bence insanlık suçudur” dedi ve şahit olduğu bir olayı anlattı: “ Bir gün orta yaşlı bir anne, orta yaşlı bir beyefendi, 36 yaşlarında genç bir hanım bir de 15-16 yaşlarında çocuk denecek bir genç kız olmak üzere bir grup müşterim gelmişti. Müşterileri servis yapmak için gelinlik katına aldığımda genç bayana ‘Nasıl bir şey düşünüyorsunuz?’ diye sordum ve kadın bana ‘Gelin olan ben değilim, gelin olacak olan kızım’ dedi. Çocuk kısa boylu ve oldukça cılızdı. Ben de annesine, ‘O daha açmamış bir gül, nasıl evlendiriyorsunuz? Çocuk daha küçücük.’ dedim ve annesi bana dedi ki ‘Kocasının yanında büyür, huyuna alışır, gülleri orada açar.’ İki kız çocuğu annesi olarak tüylerim diken diken oldu. Bu konuda herkese büyük sorumluluk düşüyor. Anneler, babalar, aile büyükleri bu konu hakkında eğitilmeliler.” “ÇOCUK YAŞTA EVLENENLERİN VERDİĞİ MÜCADELE ÇOK FAZLA” Uzun süredir kuaförlük yapan ve 15 yaşında evlenmiş olan Hatice Aşut, “Çocuk yaşta evlenince bazı şeylerin bilincinde olmuyorsunuz ve hayata karşı mücadeleniz daha fazla oluyor” dedi ve “15 yaşında evlenip 16 yaşında anne oldum. Yaşım küçük evlendiğim için ne çocukluğumu ne genç kızlık dönemimi yaşayabildim. Ben de kız çocuk annesiyim ve çocukların erken yaşta evlenmesini kesinlikle onaylamıyorum. Eğer ki bir kız çocuğu evlenecekse en az lise mezunu olup, mümkünse üniversiteyi bitirip kendi ayaklarının üzerinde durduktan sonra evlenmeli. Ben birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldım. Eğitim hayatınız yok, yaptığınız işlerde bilinçli değilsiniz ve çocuk nasıl yetiştirilir onu bile tam anlamıyla bilemiyorsunuz” dedi. \'Onlara Gelinlik Değil, Çocukluk Yakışır\' projesini hazırlayan ve yürüten İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri Kübra Çakır, Gizem Çelikbaş, Hatice Ayşen Çiftçi, Feyza İşçi ve Eren Özdemir, evlilik sektöründeki kuaförler ve gelinlikçilere çağrıda bulunarak sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.