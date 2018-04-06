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(Görüntülü Haber) Üniversitedeki katliamda ölen fakülte sekreteri Özmutlu, toprağa verildi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden, evli ve 2 çocuk babası Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), gözyaşları arasında toprağ

06 Nisan 2018 19:02

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar\'ın öldürdüğü 4 kişiden, evli ve 2 çocuk babası Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), gözyaşları arasında toprağa verildi. ​Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'nde dün saat 15.00 sıralarında araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu\'yu, yan odadaki Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın\'ı, bir üst katta araştırma görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan\'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Bayar, daha sonra silahla birlikte emniyet güçlerine fakülte binası önünde teslim oldu. Hayatını kaybeden Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın ve araştırma görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan için Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü önünde tören düzenlendi. Tören sonrası Serdar Çağlak\'ın cenazesi Kayseri\'ye, Yasir Armağan ve Mikail Yalçın\'ın cenazeleri memleketleri Tokat\'a gönderildi. Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu için ise memleketi Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Çarşı Camii\'ndeki cenaze törenine Osmangazi Üniversite Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemil Yücel ile binlerce kişi katıldı.Törende Fatih Özmutlu\'nun oğlu Göktuğ Özmutlu ile babası Arif Özmutlu güçlükle ayakta durabildi. Cami önünde alınan helalliğin ardından dualar okundu. Türk Bayrağına sarılı Özmutlu\'nun cenazesi, omuzlarda 500 metre taşınarak Kırka Mahalle Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

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