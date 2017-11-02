(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisine tecavüz eden sabıkalı adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) MASLAK\'ta üniversite öğrencisi 22 yaşındaki E. A.’ya, üst geçidin altından geçerken tecavüz edip 60 lirasını gasp eden Fatih Y. adliyeye sevk edildi.Önceki gün polis operasyonuyla gözaltına alınan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Gasp Büro Amirliği ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda olayın faili olduğu tespit edilen Fatih Y. gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri süren Fatih Y.\'nin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etttiği öğrenildi. Daha önceden cinsel taciz, kapkaç ve gasp suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu tespit edilen Fatih Y. adliyeye sevk edildi.