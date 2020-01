(Görüntülü Haber) Üniversite kampüsünde evlilik teklifi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Burak Teke (22), aynı sınıftaki kız arkadaşı Cansu Doğan’a, ders öncesi okul bahçesinde evlenme teklifi yaptı. Burak Teke, aynı yaştaki sınıf arkadaşı Cansu için, ERÜ Merkez Kampüsü\'nde yer alan İletişim Fakültesi derslikler girişine kırmızı güller sererek kalp sembolü yaptı. \'Gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün, seni seviyorum, Cansum benimle evlenir misin?\' yazılı pankart ve konfetiler eşliğinde kız arkadaşı Cansu Doğan‘a evlenme teklif eden Burak Teke’ye, sınıf arkadaşları ve fakülte öğrencileri de destek verdi. Kız arkadaşı Doğan’ın, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapan Teke’ye Cansu Doğan, \"Evet\" dedi. Genç çifti izleyen öğrenciler, birbirlerini seven ve evlenmek isteyen okul arkadaşlarına alkışla destek oldu. ERÜ İletişim Fakültesi bahçesindeki evlilik teklifi arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Burak Teke, evlenme teklifi için uzun süreden bu yana beklediğini belirterek, \"Sevdiğim kız ile hayatımı birleştireceğim için çok mutluyum. İyi ki onu tanımışım. Bu organizasyonda bana destek olan sınıf ve İletişim Fakültesi’ndeki tüm öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Cansu Doğan ise \"Birbirimizi çok seviyoruz, ders öncesi böyle bir evlilik teklifiyle karşılaşacağımı hayal bile edemezdim. İlk başta çok şaşırsam da şu an çok mutluyum\" dedi. FOTOĞRAFLI DHA-Genel - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN Metni Seçmek İçin Basın Üniversite kampüsünde evlilik teklifi Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Burak Teke (22), aynı sınıftaki kız arkadaşı Cansu Doğan’a, ders öncesi okul bahçesinde evlenme teklifi yaptı. Burak Teke, aynı yaştaki sınıf arkadaşı Cansu için, ERÜ Merkez Kampüsü\'nde yer alan İletişim Fakültesi derslikler girişine kırmızı güller sererek kalp sembolü yaptı. \'Gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün, seni seviyorum, Cansum benimle evlenir misin?\' yazılı pankart ve konfetiler eşliğinde kız arkadaşı Cansu Doğan‘a evlenme teklif eden Burak Teke’ye, sınıf arkadaşları ve fakülte öğrencileri de destek verdi. Kız arkadaşı Doğan’ın, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapan Teke’ye Cansu Doğan, \"Evet\" dedi. Genç çifti izleyen öğrenciler, birbirlerini seven ve evlenmek isteyen okul arkadaşlarına alkışla destek oldu. ERÜ İletişim Fakültesi bahçesindeki evlilik teklifi arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Burak Teke, evlenme teklifi için uzun süreden bu yana beklediğini belirterek, \"Sevdiğim kız ile hayatımı birleştireceğim için çok mutluyum. İyi ki onu tanımışım. Bu organizasyonda bana destek olan sınıf ve İletişim Fakültesi’ndeki tüm öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Cansu Doğan ise \"Birbirimizi çok seviyoruz, ders öncesi böyle bir evlilik teklifiyle karşılaşacağımı hayal bile edemezdim. İlk başta çok şaşırsam da şu an çok mutluyum\" dedi.