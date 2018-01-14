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(Görüntülü Haber) Umre için kutsal topraklara gittiler

Nurettin ARKAN YALVAÇ, (DHA)ISPARTA'dan umre ziyareti yapmak üzere 184 kişi kutsal topraklara uğurlandı

14 Ocak 2018 19:21

Nurettin ARKAN YALVAÇ, (DHA)ISPARTA\'dan umre ziyareti yapmak üzere 184 kişi kutsal topraklara uğurlandı. Isparta\'dan umre ziyaretine gidecekler için Davraz Mahallesi\'ndeki Bilal-i Habeş Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuran tilaveti ve tekbirler eşliğinde yakınları ile vedalaşan 184 umreci duygulu anlar yaşadı. Kafile yapılan duanın ardından otobüslere binerek Süleyman Demirel Havalimanı\'na hareket etti. Kafile Başkanı Mehmet Yüceer, Kutsal yolculuğumuz bugün itibariyle başlıyor. 2 Şubat\'ta yurda dönmüş olacağız dedi.

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