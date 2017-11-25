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(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi’nden öğretmenlere tiyatro sürprizi

İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi tarafından yaptırılan ve Kurtuluş Savaşından 15 Temmuz’a Kadın Kahramanların anlatıldığı "Anadolu Ana Dolu" adlı tiyatro oyunu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sergilendi

25 Kasım 2017 14:36

İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi tarafından yaptırılan ve Kurtuluş Savaşından 15 Temmuz’a Kadın Kahramanların anlatıldığı \"Anadolu Ana Dolu\" adlı tiyatro oyunu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sergilendi. Oyun öğretmenlerden ve izleyenlerden büyük alkış topladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür ve Eğitim Merkezinde, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a Kahraman Kadınlarımızı anlatan “Anadolu Ana Dolu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Yoğun katılımın olduğu tiyatro oyununa; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, STK Temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ümraniye Belediyesinin 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimini gelecek nesillere unutturmamak adına yaptığı birçok programdan biri olan \"Anadolu Ana Dolu\"; kadınlarımızın kahramanlığını betimliyor. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastedilen 15 Temmuz gecesinde, şehit olan 248 kahramanımızın anısına; kahraman kadınların tavrını anlatmak amacıyla hazırlanan Anadolu Ana Dolu tiyatrosu, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılımıyla, Grandpera Emek Sahnesinde gösterilmişti. “ÖĞRETMEN, EĞİTEN VE ÖĞRETENDİR” \"Anadolu Ana Dolu\" tiyatro oyununu izleyen ve öğretmenlerin hem eğiten hem de öğreten olduğunu söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,” Ben de bir öğretmenim. Tüm fedakar arkadaşlarımı bu Öğretmenler Günü’nde kutluyorum. Öğretmenlerimiz milletimize hayırlı hizmetler yapacak ve hayırlı nesiller yetiştirecek bir çalışmanın içinde olsunlar” ifadelerini kullandı.

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