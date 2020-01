(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı açılışını TOKİ Ortaokulu'nda yaptı

İSTANBUL, (DHA) - TÜM Türkiye\'de 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başladı. Türkiye\'nin her ilinde olduğu gibi Ümraniye\'de de yeni eğitim öğretim yılı için açılış töreni düzenlendi. Ümraniye Belediyesi tarafından TOKİ Esenkent Ortaokulu\'nda düzenlenen açılış törenine yüzlerce öğrenci ve veli katıldı. Mehter takımının gösterisiyle başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam etti. Üç aylık tatilin ardından başlayan yeni eğitim döneminin açılış töreninde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere başarılı bir yıl diledi. Kürsü konuşması yaptıktan sonra sınıfları gezen Can, \"Gerçekten son 15 yılda eğitim davamızda önemli mesafeler kaydetmiş bir milletiz. Bu aldığımız mesafe yetmiyor çünkü daha fazlasına ihtiyacımız var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’de 2019 yılının sonuna kadar tekli eğitime geçmiş olmayı hedefliyoruz” diyerek konuşmalarını tamamladı. ÖĞRENCİLER İLK DERS ZİLİ İÇİN BÜYÜK HEYECAN YAŞADI Öğrenciler ilk ders zili için büyük heyecan yaşadı. Tatil süresince birbirleriyle görüşemeyen öğrenciler hasret giderirken, ortaokula yeni başlayan 5\'inci sınıf öğrencileri yeni arkadaşlıklar için tanıştı. Öğrencilerin büyük bir bölümü ise derslerin bir an evvel başlaması için sabırsızlandı. Yeni eğitim öğretim yılı için büyük heyecan duyduğunu kaydeden 13 yaşındaki Caner Baysal, “Yeni bilgiler öğreneceğim. Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım. Yaz tatilimde kursa gitti, dersimi çalıştım, kitap okudum, bisiklet sürdüm ve çalıştım. Aileme maddi açıdan destek oldum” diye konuştu. Okulu çok sevdiğini belirten 12 yaşındaki Özlem Eke, “Okul başlıyor. Okulu ve yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyorum. Ben zaten okulda çok mutlu oluyorum. Yaz tatilinde kitap okudum, derslerime çalıştım. Tatilimi eğlenerek geçirdim. Şimdi de okulda derslerimi dinleyeceğim” ifadelerini kullandı. Büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen 6’ncı sınıf öğrencisi Sudenaz Gür, “Çok heyecanlıyım. Bir an evvel dersler başlasın ve derslerime odaklanayım istiyorum” dedi. Törende okunan \'Bayrak\' şiiri izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, halk oyunları gösterisi izleyenlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Tören, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve protokolün, belediye tarafından okula inşa edilen spor sahasını ve sınıfları gezmesiyle sona erdi.