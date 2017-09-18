(Görüntülü Haber) Ümit Kalko: 100 yıllık eğitim planlamasına ihtiyacımız var

İSTANBUL,(DHA)- MEKTEBİM Silivri Kampüsünde 2017-2018 eğitim yılının ilk ders zili çaldı. Sabahın erken saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler oldukça heyecanlıydı. Hem yeni kampüsünün hem de eğitim yılının açılış konuşmasını yapan Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını diledi. \"BİZ SADECE SINAVLARDA BAŞARILI OLACAK NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTEMİYORUZ\" Okulların açılmasını eğitimcilerin bayramı olarak gördüğünü söyleyen Kalko, “Türkiye’de şuanda yaklaşık 80 bin okul eğitim öğretim zilleri çaldı. Biz eğitimcilerin bayramı aslında bugün. Öğrencilerimizle beraberiz, öğretmen ve öğrencilerimize vereceğimiz en büyük tavsiye şudur; sadece akademik başarıları ölçen, onlara destek olunan bir yapı kurmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı gibi TEOG sınavının en büyük sıkıntılarından birisi, sadece test usulüne dayalı akademik bir sınavdan ibaret olmasıydı. Biz sadece sınavlarda başarılı olacak nesiller yetiştirmek istemiyoruz. Bizler yaşamda başarılı olacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle sadece akademik başarı değil bununla beraber sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda da çocuklarımızın başarılı olmalarına vesile olacak sistemler geliştirmeliyiz\" dedi. \"ASIL MESELE TEOG DEĞİL\" Asıl meselenin TEOG olmadığını eğitim sisteminin yeniden revize edilmesine ihtiyaç olduğunu aktaran Kalko, \"Asıl mesele Türkiye\'de eğitim sistemimizin milli ve manevi değerlerle donatılarak, çağın gerekliliklerine uygun olarak revize edilmesinden geçmektedir. Biz bu bağlamda Mektebim Ailesi olarak çocuklarımızın her daim yanında olacağız. Bütün gücümüzle Türkiye\'de, her bir şehrimizde Mektebim bayrağını dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu. \"100 YILLIK EĞİTİM PLANLANMASI YAPILMASI GEREKİYOR\" TEOG\'un kaldırılmasını desteklediğini fakat yeterli olmadığını dile getiren Kalko, \"TEOG\'un kaldırılması kesinlikle iyi bir şey ama ben olaya sadece TEOG\'un kaldırılması diye bakmıyorum. Hazır böyle bir çalışma yapılıyorken büyük kurultay ve çalıştaylarla Türk eğitim sisteminin anasınıfından, üniversiteye kadar yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, gerekirse sırf bu planlama için birkaç yıl bile fikir alışverişinde bulunulup 100 yıllık bir eğitim planlaması yapılmasıgerektiğini düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE\'DE SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSE SAYISI YÜZDE 5, YANİ ÇOK AZ\" Türkiye\'de sınavla öğrenci alan liselerin sayısının çok az olduğunu vurgulayan Kalko, \"Aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'okullar kendi sınavlarını yapsınlar\' fikri dünyanın pek çok yerinde uygulanan bir sistem. Kesinlikle katılıyorum, çünkü şuanda sınavla öğrenci alan liselerin sayısına baktığımız zaman Türkiye\'de yüzde 3 ile yüzde 5 arasında olduğunu görüyoruz. Yani sınav ile öğrenci alan liselerin sayısı çok az. Onun dışındaki liselerimizin sınav ile değil de ikametgâh usulü ile öğrenci almalarında hiç bir sakınca görülmeyecektir.Sınav yapacak okullar Milli Eğitim Bakanlığı\'nın gözetimi altında ÖSYM\'nin kontrolü altında sınavlar yaparak öğrencilerini yine seçme şansına sahipken diğer okullarımızda ikametgah usulünde yine seçme şansına sahip olacaklar\" diyerek sözlerini tamamladı.