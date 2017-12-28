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(Görüntülü Haber) Uludağ'da yılbaşı için olağanüstü önlem

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- YILBAŞI nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da jandarma, güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaracak

28 Aralık 2017 15:21

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- YILBAŞI nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da jandarma, güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaracak. Yeni yıl nederiyle otellerde doluluk oranının yüzde 100\'lere ulaştığı kış turizmi merkezi Uludağ\'da, İl Jandarma Komutanlığı yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaracak. Uludağ Milli Parkı gişelerinden başlayarak devriye görevinin artırıldığı bölgede trafik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra özel harekât timleri de görev yapacak. Uyuşturucu ve kaçak içki kullanımının önüne geçmek için ise istihbarat ve kaçakçılık şubeye bağlı ekipler eğlence yerlerinde önlem alacak. Ekipler, bomba arama ve narkotik köpekleriyle zirveye gelen araç ve kişiler üzerinde arama yapacak. Yılbaşı gecesi kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri görev başında olacak.

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