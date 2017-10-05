(Görüntülü Haber) Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi\'nde okuyan Ülkücü öğrenciler, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından düzenlenen referandumu ve Kerkük\'e Peşmerge bayrağı asılmasını yürüyüşle protesto etti. Öğrenciler, \"Soydaşlarımızın yanında ve savaşmaya hazırız\' mesajı verdi.



Üniversite kampusünde düzenlenen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, merkezi kafeterya önünde sloganlarla toplandı. Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Selahattin Kolaylı, Kerkük\'e Peşmerge bayrağının asılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şöylededi:



\"25 Eylül tarihinde Barzani tarafından tüm ikazlara rağmen gerçekleştirilen hükümsüz referandum sonrasında iyice azanlara tavrımızın net olduğunu ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız. Binlerce yıllık Türkmen şehri Kerkük\'e Peşmerge bayrağı asılması, asla kabul edilemez. Barzani\'nin bu eylemlerini Türk devletine rağmen yapıyor olması da manidardır. Kendileri gibi gayrimeşru olan referandum, tehlikeli adımlarını Türk devleti biran önce görmeli ve gereğini yapmalıdır. Türkiye\'yi yönetenler şunu unutmasın; Türkiye\'nin birliğine kastedenler Irak ve Suriye\'deki Türk varlığını yok etmek istemektedirler. Canımız, kanımız, iffetimiz olarak gördüğümüz Kerkük Türk\'tür, Türk kalacaktır. Türk milleti Çanakkale\'de Anadolu\'yu korumak için nasıl bir direniş ortaya koyduysa, Türkmenler de asla yalnız değildir. Cumhuriyet Üniversitesi Ülkücüleri olarak soydaşlarımızın her daim yanındayız ve savaşmaya hazırız.\"



Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı yürüyüş Edebiyat Fakültesi önünde sona erdi.