(Görüntülü Haber) Uğur Okulları İzmir'deki okul sayısını 5'e çıkardı 

İZMİR, (DHA)- UĞUR Okulları, Karşıyaka\'da açtığı Örnekköy Kampüsü ile İzmir\'deki okul sayısını beşe yükseltti.





Yeni eğitim öğretim dönemi heyecanının eğitimci, öğrenci ve velilerle birlikte yaşandığı açılış törenine; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Balta, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Soner Özbaşı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal ve yöneticiler katıldı. Karşıyaka Örnekköy Kampüsü öğrencilerinin bale gösterisi ve Uğur Okulları “Anadolu Rüyası” halk dansları performansı ile başlayan, açılış konuşmalarıyla devam eden tören kurdele kesimiyle sona erdi.





\"ÇAĞI YAKALAMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR\"





Törenin ardından konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel, \"Burası ortaokul ve lise olarak hizmet verecek. Öğrencilerimizi, uygulama ve teoriyi bir arada bulacakları STEM programı ile yetiştireceğiz. Bu sene Uğur Okulları olarak 50\'nci yılımız. Yıllardır eğitime hizmet eden, yatırım yapan bir kurum olarak burada tekrar bir okul açıyoruz. Türkiye\'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim modelleri ve anlayışları getireceğiz. Şu anda dijital çağın içindeyiz ve bu çağı mutlaka yakalamamız, gerisinde kalmamamız gerekiyor. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğine inanıyoruz. 21\'inci yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırarak onları sadece Türkiye\'de bulunan üniversitelere değil dünyanın önemli üniversitelerine de göndereceğiz\" diye konuştu.





Yıllar önce köy enstitülerinde, uygulamayla teorinin birleştirildiğini artık bir adım öteye geçilmesi gerektiğini dile getiren Yücel, \"Bugün, başta Amerika ve Almanya ile Avrupa\'nın bazı ülkeleri STEM programı konusunda bilgili öğretmenler yetiştiriyor. Biz de 11 yıl önce STEM programını uyguladığımız bir lise açtık ve bugün bunu bütün okullarımızda uygulama çabası içindeyiz. Gelecek burada, TEOG\'da değil. Önemli olan yüksek üretim yapan nesiller yetiştirebilmek. Bizim eğitim anlayışımız, sistemimiz ve değerlerimiz dünyanın neresine gidersek gidelim aynı şekilde devam edecek\" dedi.





Türkiye genelinde açılacak 28 yeni yatırımdan bir tanesinin Karşıyaka Örnekköy Kampüsü olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise İzmir’de eğitim alanında öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi. Öğrencilerine hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu güçlü bir eğitim hizmeti sunduklarını dile getiren Kulaberoğlu, \"6 bin metrekarelik kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik açık alanı ve 28 dersliği ile STEM laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları, çeşitli etkinlik alanları ve atölyeleri içerisinde barındıran Garaj konseptimiz gibi birçok imkana sahip olan güzel bir kampüs oluşturduk\" dedi. Kulaberoğlu konuşmasına şöyle devam etti:





\"Biz Endüstri 4.0\'dan bahsediyoruz. Uğur Okulları olarak özellikle erken STEM eğitimi, kodlama ve yazılım gibi alanlarda müfredatın geliştirilmesi, müfredata paralel olarak kullanılacak yayınların oluşturulması gibi çalışmalarda öncülük yaptık. Her okulumuzda STEM alanımız, laboratuvarımız ve atölyemiz var. Kodlama ve yazılım konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Ancak bu adımlarla teknolojiyi yakalayabiliriz, bilim ve teknoloji üreten insanlar yetiştirebiliriz.





Geçen yıl okul öncesi ve ilkokuldaki öğrencilerimize uyguladığımız erken STEM programımız ile çocuklarımızın hem STEM eğitimi kapsamında hem de diğer alanlardaki gelişimleri bilimsel bir araştırma ile izliyoruz. 2 veya 3 yıl sürecek bu araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız. İlk yıla baktığımızda öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgilerinin diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu ve sorun çözme becerilerinin biraz daha fazla olduğunu gözlemledik. Araştırmanın devamında da bunun gibi olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz.\"