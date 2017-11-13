(Görüntülü Haber) Ücret konusunda tartıştığı ayakkabı boyacısını bıçakladı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, ayakkabı boyacılığı yapan 25 yaşındaki Vahdet Saat, ayakkabısını boyadığı müşterisi ile ücret konusunda kavga etti. Bir süre sonra elinde bıçakla dönen kişi Vahdet Saat\'i kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Vahdet Saat tedavi altına alınırken, ayakkabı boyacısını bıçaklayan kişi ise kaçtı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Adapazarı Gar Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Vahdet Saat ayakkabısını boyadığı bir müşteriyle ücret konusu nedeniyle tartıştı. Ayakkabı boyacısı ile müşterisi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırdı. Kavga sırasında olay yerinden ayrılan ismi öğrenilemeyen kişi kısa bir süre sonra elinde bıçakla geri dönerek saldırdı. Vahdet Saat\'i sırtından ve kolundan bıçaklayan kişi kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan genci görenler 112 Acil\'den yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Vahdet Saat tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



