(Görüntülü Haber) Tuzhurmatu'da Türkmenler peşmerge güçleriyle çatıştı (1)

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 16 Ekim (DHA) - 16 Ekim Pazar gecesi saat 21:00 sularında, Tuzhurmatu\'da Haşdi Şabi\'nin Türkmen kolu tarafından ilçe merkezindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) binalarına silahlı saldırı düzenlendi.



Yaklaşık sekiz saat süren çatışmada, peşmerge güçleri ilçenin Türkmen semtlerine havan ve roketlerle saldırılar düzenledi.



Saldırılarda sekiz Türkmen vatandaşı hayatını kaybederken en az 85 kişinin yaralandığı duyuruldu.



Saldırı sonrasında ilçede yaşayan Türkmenler silahlarla Kürt semtlerine saldırdı.



Saldırılar sonrasında ilçe merkezindeki yaklaşık 60 bin Kürt\'ün ilçeyi terketmesiyle, Türkmenler Kürtlere ait ev ve işyerlerini kundakladı.



Irak Merkezi Hükümeti Tuzhurmatu ilçe merkezine, Türkmenlere destek olması adına takviye kuvvet yolladı.