T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, emekli Abdulkerim İleri, kahvenin tuvaletinde bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

17 Ekim 2017 20:11

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde, emekli Abdulkerim İleri, kahvenin tuvaletinde bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti. Polis, araştırma sonucu ulaşıltığı 11 çocuk babası, 80 yaşındaki çiftçi Selim Ay\'a kaybettiği parayı verdi. Ergani İlçesi Aziziye Mahallesi\'ndeki bir kahvenin tuvaletine giren SGK emeklisi Abdulkerim İleri, klozetin yanında yerde bir miktar para buldu. 4 çocuk babası İleri, saydığı paraları mahalledeki polis merkezine götürürek, sahibinin bulunması için teslim etti. Polisin yaptığı kısa çalışmanın ardından 10 bin lirayı kaybeden Selim Ay bulundu. Parasını teslim alan 11 çocuk babası, 80 yaşındaki Ay, İleri\'ye teşekkür etti. Selim Ay ayrıca, parasını bulan Abdulkerim İleri\'ye kabul etmemesine rağmen 200 lirayı hediye olarak verdi. Çiftçilik yaptığını ve ailesinin kış boyunca geçineceği parasını kaybettiği için büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirten Selim Ay, \"Öğleden sonra mahalledeki kıraathaneye gidip, tuvaleti kullanmıştım. Çıkıştan uzun süre sonra paramın cebimde olmadığını öğrendiğimde, büyük üzüntü içerisine girmiştim. Ama polis beni kısa sürede buldu. Allah razı olsun. Hayatta böyle iyi insanların var olduğunu bilmek çok güzel\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Esat TAŞTEKİNERGANİ Diyarbakır DHA DİYARBAKIR ErganiAbdulkerimPolisSelim AyErganiAziziye MahallesiSGKPolisinParasınıAyAmaAllahHayatta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24