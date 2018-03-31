(Görüntülü Haber) TÜSİAD Başkanı Bilecik: Hatay'da mutlu sona doğru giden bir yolculuk var

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek için Hatay\'a geldi. Bilecik, \"Doğma büyüme bir Hataylı olarak çekilen hem acıları hem sevinçleri hem gururu hem de hüzünleri yakinen takip etme şansı buldum. Ama ne mutlu ki mutlu sona doğru giden bir yolculuk bu\" dedi. Kentte ilk ziyaretini Hatay Valiliği\'ne gerçekleştiren TÜSİAD heyeti, Vali Erdal Ata\'dan Zeytin Dalı Harekâtı ve Hatay hakkında bilgiler aldı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekâtı\'yla birlikte Hatay halkının yaşadığı zorlu yolculuğun mutlu sona doğru giden bir hal aldığını söyledi. Bilecik, \"Buraya gelirken yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte özellikle son dönemde gerek şehrin çekmiş olduğu yükü gerekse TSK\'nın yapmış olduğu Afrin Zeytin Dalı Harekâtı\'yla beraber şehrin gösterdiği bütün fedakârlığı da son derece iyi anlamış arkadaşlarım. Arkadaşlarım derken şunu da kastediyorum; ben doğma büyüme bir Hataylı olarak çekilen hem acıları hem sevinçleri hem gururu hem de hüzünleri yakinen takip etme şansı buldum. Ama ne mutlu ki bence mutlu sona doğru giden bir yolculuk bu. Özellikle terör odaklarının tamamen temizlendiği, şehrin artık bundan sonra daha fazla işine gücüne bakabileceği, daha fazla milli gelirden pay alabileceği bir noktaya geliyoruz. Tabii 1.5 milyon olan nüfusumuz ve aşağı yukarı yüzde 25 civarında da mülteciyle önemli bir yük kaldırıyor. Bu anlamda sizlerin yapmış olduğu çok önemli. Bu anlamda şehrin ekonomisine pozitif yansıyacak günleri de görmüş olacağız. Nihayetinde bu tür özelliklerle gerek sosyal gerekse gerçekten katkı yapabileceğimiz her noktada taşın altına elini koyan bir TÜSİAD var. Arkadaşlarımla beraber burada olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum\" dedi. Başkan Erol Bilecik ile Yönetim Kurulu üyeleri Ali Koç, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Gürel Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası\'nın yer aldığı heyet, Hatay Valiliği\'nin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ı makamında ziyaret etti.