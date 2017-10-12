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(Görüntülü Haber) Türkücü Gökhan Doğanay'ın bulunduğu araca silahlı saldırı

Ramazan EĞRİ-Hakan KAYA / İstanbul,(DHA) TÜRKÜCÜ Gökhan Doğanay, D-100 Karayolu'nda aracında silahlı saldırıya uğradı

12 Ekim 2017 12:58

Ramazan EĞRİ-Hakan KAYA / İstanbul,(DHA) TÜRKÜCÜ Gökhan Doğanay, D-100 Karayolu\'nda aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğanay\'ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe  D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay Kartal\'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 34 YN 9027 plakalı lüks marka araca binerek D-100 Karayolu\'na çıktı. Doğanay\'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı. Yaralı Gökhan Doğanay\'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay\'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti. Polis Doğanay\'ın bindiği araçta 12 adet mermi izi tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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