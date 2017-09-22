(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi'nin birinci etabı açıldı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Türkiye\'nin ilk ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi\'nin birinci etap açılışı yapıldı.



Mezitli Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ortaklığında yapımı tamamlanan kompleksin birinci etap açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Kültür eski Bakanı İstemihan Talay ve davetliler katıldı. Dans gösterilerinin ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, projenin konusunda Türkiye\'de ilk ve tek olduğuna söyledi. Projeyi Mersin\'e kazandıran taraflara teşekkür eden Koramaz, \"Bu tesis aynı zamanda bir bilim okulu. Bilimin yerine hurafelerin esas alındığı, kamu yararı yerine piyasanın kutsandığı günümüz Türkiyesi\'nde, bilimi ve eğitimi önceleyen böyle anlamlı bir proje ki, bilim özgür ortamlarda yapılır; yani demokrasiyi hedefleyen böylesi bir projeyi birlikte yaşama geçirdikleri için emeği geçenleri kutluyorum\'\' dedi.



NÜKLEER SANTRALE KARŞIYIZ



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise nükleer santrale karşı olduğunu belirterek, \'\'3 bin yıl önce o zaman yaşayanlar burada güneşin önemini kavramışlar. Yılın 300 gününden fazla güneşli olan Akdeniz\'de maalesef bu konuda gerekli çabaların gösterilmediğini görüyoruz. 3 bin sene önce yaşayan Romalılar, Yunanlılar, burayı önemli bir ticaret ve bilim merkezi yapmışlar. Bu komplekste eğitimin uygulamalı olarak yapılmasını sağlayacak sistem var. Güneş enerjisi en temiz enerjilerden biri. O nedenle, Mersin\'de nükleer santral yapılmasına karşı çıkıyoruz. Olmaması gerekir\'\' diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ardından kompleksi gezerek ilgililerden bilgi aldı.