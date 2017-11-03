(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk Futins Şampiyonası Antalya'da başladı

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - DÜNYA Futins Federasyonu tarafından Muratpaşa Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen Futins Türkiye Open Championship başladı. Türkiye\'de ilk defa Antalya düzenlenen Futins Türkiye Open Championship\'ta Türkiye, İran, Kuveyt, Rusya, Litvanya, Pakistan, Hindistan, Uganda ve Fransa\'dan 3\'ü kadın 12 takım mücadele ediyor. 5 kişilik takımlar ve 20 dakikalık iki devrede oynanan paten futbolu futinste, 120 sporcu mücadele ediyor. Futins Türkiye Open Championship yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek. Dünya Futins Federasyonu tarafından 2018\'de Antalya\'da 40 ülkenin katılımıyla Dünya Futins Şampiyonası düzenleneceği belirtildi.