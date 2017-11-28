(Görüntülü Haber) Türkiye için Rekabet Endeksi Edirne raporu açıklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, KOBİ\'lerin düşük teknolojili üretim yaptığını ifade ederek, Türkiye\'nin 4. Sanayi Devrimi sürecinde acil olarak bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.



TÜRKONFED ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) işbirliği ile hazırlanan Türkiye için Rekabet Endeksi Raporu’nun Edirne verileri açıklandı. Bir otelde düzenlenen programa Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı İsmet Açıkgöz, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek ile Edirneli işadamları katıldı. Vali Yardımcısı Karslıoğlu, açılış konuşmasında kentin geleceğinin turizmde olduğunu belirterek, \"Edirne\'nin ekonomik ve sektörel eğitimine bakıldığı zaman yüzde 47\'si hizmet, yüzde 43\'ü tarım, yüzde 10\'u sanayi. Bizim burada ağırlık vereceğimiz konu hizmet ve onun altında turizm, sigorta ve eğitim var. Hizmet sektöründe turizm var, ona baktığımızda Edirne\'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri var. Edirne\'yi bu anlamda marka kent olarak görüyoruz. Biz bu yöne odaklanmayı düşünüyoruz\" dedi.



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, KOBİ\'lerin yüzde 60\'ının düşük teknolojili üretim yaptığını, yüzde 4\'ünün ise yüksek teknolojili üretim gerçekleştirdiğini ifade etti. Kadooğlu, \"Bu da bize Türkiye\'nin 4. Sanayi Devrimi sürecinde acil olarak bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bu ihtiyacın artık bir gereklilik ve zorunluluk olduğunu söylemek istiyorum. 4. Sanayi Devrimi bir lüks değil bir zorunluluktur. Sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı ancak KOBİ odaklı politikaların hayata geçirilmesiyle mümkündür. KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağından finansmana, Ar-Ge ve inovasyondan dijitalleşmeye, yatırımdan istihdama, yüksek teknolojili üretim temelli teşvik ve desteklere ihtiyacı vardır\" diye konuştu.



Artık geleneksel teşvik ve destekler ile kısa vadeli önlemlerin işe yaramayacağı bir çağın yaşandığını kaydeden Kadooğlu, şunları söyledi:



\"Bu dijital çağın yarattığı ekonomik sistem, iş yapma yöntemleri, yönetişim ve yerelden başlayacak kalkınma noktasında yeni bir hikâye yaratmamızın zamanı gelmiştir. Dolayısıyla, bu yeni hikâyenin anayasası da, dijital çağın bize özgü ihtiyaçlarına cevap verecek yapısal ve ekonomik reformlardan geçecektir. Türkiye olarak Anadolu 4.0 hikayesini yaratmanın vakti gelmiştir. Nitelikli iş gücü için eğitim sisteminin bilgi bazlı yeni nesiller yetiştirmesi, mesleki eğitimin uluslararası standartlarda yeniden düzenlenmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına dönük politikaların uygulanması ekonominin temellerini sağlamlaştıracak adımlardır.\"



EDİRNE RAPORUNU AÇIKLADI



TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek ise Türkiye için Rekabet Endeksi Raporu\'nun Edirne verilerini açıkladı. Dilek, Edirne\'nin alt endeksler dikkate alındığında sosyal sermaye, insani sermaye ve yaratıcı sermaye konularında rekabetçi olduğu kaydederek, şöyle dedi:



\"Yerelin yani kentlerimizin rekabetçilik güçlerini geliştirecek orta ve uzun vadeli planların hazırlanmasına da yardımcı olmak amacıyla \'Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi\' raporunu hazırladık. Rapor, 81 ilin rekabetçiliğini ölçerken, güçlü ve zayıf yanları, potansiyel ve fırsatları, yerelin kapasite ve kaynakları ile ilgili de ipuçları vermektedir. Raporumuz, Edirne\'nin rekabet endeksinde 81 il arasında 14. sırada olduğunu ve 2008 yılına göre bir basamak gerilediğini ortaya koymaktadır. Edirne\'nin araştırmamızdaki alt endeksler dikkate alındığında en rekabetçi olduğu alt endeksler, sosyal sermaye, insani sermaye ve yaratıcı sermaye olurken, rekabetçiliğini aşağı çeken alt endeksler, piyasa büyüklüğü, emek piyasası ve fiziki altyapı olmuştur. Edirne\'nin makroekonomik istikrar endeksinde 2008 yılında 9\'uncu sıradayken, 2014 yılında 23\'üncü sıraya gerilemesinin sebepleri de iyi anlaşılmalıdır.\"

