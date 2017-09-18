(Görüntülü Haber) Türkiye- Gürcistan sınırında dostluk maçı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)-TÜRKİYE ile Gürcistan arasındaki dostluk ilişkileri, iki ülkenin sınır birlikleri arasında düzenlenen spor etkinlikleriyle pekiştirildi. Türkiye ile Gürcistan arasında sınırı belirleyen Ardahan ile Ahıska sınır birliklerinden oluşan voleybol takımları, Posof\'ta dostluk maçına çıktı. Posof Lisesi Spor Salonu\'ndaki maçın galibi Gürcistan\'ın Ahıska Hudut Birlikleri takımı oldu. İki ülkenin güvenlik güçleri arasında Posof\'ta gerçekleştirilen spor karşılaşmalarını, Ahıska Sınır Birlikleri Komutanı Yarbay İvana Biriaşvili, 25\'inci Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Ziya Tunalı, Piyade Yüzbaşı İbrahim Hamdi Başdem, Türk ve Gürcü askerleri ilgi ile izledi. Gürcü askerlerin büyük üstünlük gösterdiği karşılaşma, konuk ekibin 3-0\'lık galibiyeti ile sona erdi. Maç sonunda iki ülke askerleri, toplu fotoğraf ve selfie çekilmeyi ihmal etmedi. Hediyelerin verildiği dostluk maçında konuşan Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Ziya Tunalı, \"Her iki ülkenin dostluk tatbikatında; masa tenisi ve voleybol maçları icra ettik. Faaliyetlerimiz çok heyecanlı devam etti. Hepinizi tebrik ediyorum\" dedi. Ahıska Sınır Birlikleri Komutanı Yarbay İvana Biriaşvili ise \"İki ülkenin dostluk ilişkileri askeri alanda da artarak devam ediyor. Maçlarda heyecan doruktaydı. Maçların sonucunda da yine dostluk kazandı. Teşekkür ediyorum\" diye konuştu.