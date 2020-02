(Görüntülü Haber) Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma zirvesi başladı (3)

GİRESUN\'DA ÜÇLÜ SAVUNMA ZİRVESİ SONA ERDİ Giresun\'da, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Milli Savunma Bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen 6\'ıncı Savunma Zirvesi sona erdi. Zirvenin sonunda bakanlar açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, üç ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarını belirtti. Canikli, \"Esasında ilişkilerimizin ulaştığı seviye son derece iyi. Bundan sonra da ona ivme kazandırılması, özellikle savunma alanında ülkelerimizin toprak bütünlüklerinin korunması, özgürlüklerinin savunulmasına katkı sağlayacak ve bu alanda kendi kendine yetecek projelerinin geliştirilmesinin altını çizdik. Bunlar gerçekten hayati öneme haiz. Türkiye olarak savunma alanında zaman zaman karşılaştığımız problemleri, sıkıntıları paylaştık ve buradan yola çıkarak bu anlamda savunma alt yapılarımızın, yeteneklerimizin karşılıklı olarak paylaşılması ve birbirimizi desteklememiz konusunda mutabakata vardık” dedi. \'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU\' Canikli, Türkiye olarak Azerbaycan ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunduklarını belirterek \"Bir de bu bölgede Gürcistan\'ın, Azerbaycan\'ın, barışın ve huzurun korunması ve sürdürülmesi için kilit ülkeler olduğunun da altını çizdik. Bu anlamda Azerbaycan\'ın ve Gürcistan\'ın uluslararası hukuka göre tanımış, sınır güvenliği, toprak bütünlüğü son derece önemli. Türkiye olarak Azerbaycan ve Gürcistan\'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz, destekliyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak biz uluslararası platformda bu sorunun çözülmesi, Azerbaycan\'daki Ermenistan işgalinin ortadan kaldırılması, aynı şekilde Gürcistan\'da da toprak bütünlüğünün sağlanması için uluslararası alanda biz gerekli girişimleri yapıyoruz. O destekleri her iki ülkeye veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. GÜRCİSTAN SAVUNMA BAKANI İZORİA: ÜLKEMİZ RUSYA\'NIN İŞGALİ ALTINDADIR Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, ülkelerinin Rusya’nın işgali altında olduğunu ifade ederek Türkiye ve Azerbaycan’ın bu yönde stratejik ortakları olduklarını söyledi. 2017 yılında özellikle ortak askeri tatbikat açısından çok önemli bir sene olduğunu ifade eden ve bu işbirliğini gelecekte daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayan Bakan İzoria, “Türk Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve özellikle iki ülkenin hükümetleri şükranlarımızı sunmak istiyorum ki; onlar her zaman farklı platformlarda Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü destekliyorlar. Maalesef bizim ülkemiz işgal altındadır Rusya tarafından. Bu işgale karşı hareketlerimiz çok önemlidir ve biz Türkiye ile Azerbaycan’ı bu yönde bizim stratejik ortaklarımız olarak algılıyoruz” dedi. \'ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ\' Askeri eğitimin çok önem taşıdığını ifade eden İzoria şöyle konuştu: \"İşbirliğinin amacı, daima hazır durumda bizim NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu açıdan askeri eğitim çok büyük önem taşımaktadır. Bizim çok büyük bir geçmişimiz, tecrübemiz var bu konuda, bizim binden fazla subayımız farklı kurslara Türkiye’de katılmıştır. Aynı zamanda özellikle askeri teknik alanda da işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu açıdan biz belirli bir tarihleri belirledik. Türkiye tarafı bu konuda büyük bir deneyim ve başarı sağladı, biz de bizim silahlı kuvvetlerimizin ve modernizasyonu gerçekleştiriyoruz sizin başarılarınızla çok büyük ilgi çekiyoruz ve bu çalışma grupları arasında çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz.” AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV: TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Türkiye\'nin terörizmle mücadelesini desteklediklerini belirtti. Üç ülkenin görüşmesi sonucu konular üzerinde mutabakat sağlandıklarını ifade eden Hasanov, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri\'nin iştirakıyla gerekli tedbirlerin birlikte hayata geçirilebileceğini söyledi. Hasanov, \"Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. NATO\'nun en güçlü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin tecrübesi bizim için çok önemlidir. Ayrıca dilimiz, dinimiz, kültürümüz her şeyimiz bir olan Türkiye\'den istifade edeceğiz.\" dedi.