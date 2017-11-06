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(Görüntülü Haber) Türk Dünyası belgeselleri, Gaziantep'te

Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA) TÜRK Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen 2'nci Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde ödül alan filmler Gaziantep'te Hasan Kalyoncu üniversitesinde düzenlenen programla sanatseverlerle buluştu

06 Kasım 2017 19:35

Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA) TÜRK Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen 2\'nci Türk Dünyası Belgesel Film Festivali\'nde ödül alan filmler Gaziantep\'te Hasan Kalyoncu üniversitesinde düzenlenen programla sanatseverlerle buluştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte 2\'nci Türk Dünyası Belgesel Film Festivali\'nde ödül alan filmlerin gösterimi yapıldı. Programda konuşan TDGF Başkanı Menderes Demir, festival kapsamında sergilenen filmlerin Türk kültürüne hizmet ettiğini söyledi. Filmlerle, Türk dünyasındaki halkların birbirlerini, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerini daha iyi tanımalarının amaçlandığını ifade eden Demir, Bu düzenlediğimiz 2\'nci festival. Bu festivalde yer alan filmler Türk dünyasının tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ödül falan filmler daha önce birçok ülkede ve Türkiye\'de ki bazı şehirlerde gösterildi. Bugünde Gaziantep\'teyiz bize gösterim için destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi\'ne teşekkür ederiz. Filmlerin Avrupa gösterimine ise, Makedonya\'yla başlayacağız dedi. HKÜ Rektör Vekili Edibe Sözen ise, üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, \'Bu filmleri görmek çok verimli olacaktır. Hiçbirimiz doğduğumuz yerde değiliz ve belki 21\'inci yüzyılı kurtaran Türk dünyasındaki bu hareketlilik olacaktır. Üniversite olarak böyle bir organizasyonunun paydaşı olmaktan da gurur duyuyoruz\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından festivalde en iyi belgesel ödülüne layık görülen, Blank Sheet adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

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