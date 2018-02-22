(Görüntülü Haber) Turhal'a 1 milyon lira maliyetli hayvan barınağı yapıldı

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediyesi tarafından 1 milyon lira maliyetle yaptırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete girdi. Turhal Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımını başlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, tamamlanarak hizmete girdi. Toplam 5 personeli ile hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, \'haybulans\' olarak isimlendirilen hayvan ambulansı hizmeti de veriyor. Yaralı hayvanlara Haybulans ile müdahale edilerek merkeze getiriliyor. Bakımları yapılan hayvanlar, merkezde tutulmak yerine, yeniden sokaklara salınarak, hapis hayatı yaşamaları engelleniyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin 1 milyon liraya mal olduğunu belirten Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şöyle konuştu: \'\'Hayvan polikliniklerinden, ameliyathaneye, yoğun bakım ünitelerinden karantina odalarına, açık ve kapalı barınaklardan kulübelere, tam donanımlı bir hayvan barınağıdır burası. Aynı zamanda 7/24 hayvan ambulansımız da hazır bulunmaktadır. Bize, belediyemize ya da beyaz masamıza yaralı, kazaya uğramış hayvanların haberi gelir gelmez, saatine bakmadan ambulansımız gidiyor. O hayvanları getiriyor ve hemen tedavisine başlanıyor. Sokaklarda beslenemeyen, hasta hayvanlar görevlilerimiz tarafından toplanıyor. Buraya getirilerek hemen tedavilerine başlanıyor. Aşıları ve beslenmeleri yapılıyor burada. Sokaklarda kendi başına hayatını devam ettirebilecek duruma geldikten sonra da yeniden sokaklara salınıyor. Kesinlikle köpekleri telef etmiyoruz. Bu barınağı hayvanlara hizmet etsin diye yaptık. Harcamış olduğumuz paraya da acımıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman, hayvanların rahat ve mutlu durumlarını gördüğümüz zaman biz de memnun ve mutlu oluyoruz.\" Başkan Yılmaz Bekler, en büyük şikayetlerinin çevre belediyeler tarafından toplanan köpeklerin Turhal Belediyesi sınırları içerisine getirilerek bırakılması olduğunu ifade ederek \'\'Çevredeki belediyelerde çok fazla hayvan barınağı bulunmayışı ve bizim de köpeklere şefkat ile yakalaştığımız bilindiği için, sınırlarımız içerisine bırakıyorlar. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Barınaktaki hayvan sayımız artmış oluyor. Burada bizim amacımız köpeklere hapis hayatı yaşatmak değil. Bakımlarını ve aşılarını tamamladıktan sonra yeniden sokağa salmak.\'\'