(Görüntülü Haber) Turgutlu'daki cinayette 1 tutuklama

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, motosikletli Sercan Sönmez\'i tabancayla ateş ederek öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Turgutlu Ovası Alacalı Mevkii\'nde 45 N 7379 plakalı motosikletiyle giden 40 yaşındaki Sercan Sönmez\'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Baş ve göğsünden vurulan Sönmez, olay yerinde öldü. Gece evine dönmeyen Sercan Sönmez için meraklanan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, geçen perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Sönmez\'in cesedi Alacalı Mevkii\'nde bulundu. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili 35 yaşındaki Ömer A. ile 40 yaşındaki İsmail A.\'yı gözaltına aldı. İki şüpheli, jandarmaya teslim edildi. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüpheli İsmail A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin borç- alacak yüzünden işlendiği öne sürüldü.