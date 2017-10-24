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(Görüntülü Haber) Turan Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ne kavuştu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Belediye tarafından sosyal tesis amacıyla yapılan bina, Sağlık Bakanlığına devredilerek Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmete açıldı

24 Ekim 2017 17:39

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Belediye tarafından sosyal tesis amacıyla yapılan bina, Sağlık Bakanlığına devredilerek Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmete açıldı. Aile Sağlığı Merkezi\'nden Cumhuriyet ve Turan Mahalleleri\'nde yaşayan 23 bin kişinin yararlanacağı bildirildi. Nazilli Belediyesi tarafından, Turan Mahallesi\'nde, 150 metrekarelik alana, belediye tarafından 200 bin lira harcanarak 6 odalı, sosyal tesis yaptırıldı. Yapımı tamamlanan sosyal tesis, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalandı. Cumhuriyet ve Turan mahallelerinde yaşayan 23 bin kişiye hizmet verecek olan ilçenin 13 No\'lu Aile Sağlığı Merkezi olarak düzenlendi. Nazilli 13. Aile Sağlı Merkezi\'nin açılışı, dün (pazartesi) düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Turan Mahallesi Muhtarı Serpil Akçasakız, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çocukluğunun Turan ve Cumhuriyet mahallelerinde geçtiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, \"Turan Mahallesi\'nde, doğup büyüdüm. Mahallelim, sağlık sorunu olduğunda 1 ve 3 No\'lu Aile Sağlığı Merkezleri\'ne gitmek zorunda kalıyordu. Bu sağlık ocakları mahalleye 4-5 kilomotere kadar bir mesafede. Belediye olarak burada güzel bir Aile Sağlığı Merkezi olsun istedik. Bu, Aile Sağlığı Merkezi\'nden 23 bin vatandaşımız hizmet alacak\" dedi. Aydın Valisi Yavuz Selim Kösger de Aile Sağlığı Merkezi\'nin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtip, \"Memlekete çivi çakan tüm yöneticilerimizin yanında ve destekçisiyiz\" diyerek, Belediye Başkanı haluk Alıcık\'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesilerek 13 No\'lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

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