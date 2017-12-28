T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tuncelili kadınlar bakır işliyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınların ortaya koyduğu ürünler beğeni topluyor

28 Aralık 2017 19:28

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pertek ilçesinde, bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınların ortaya koyduğu ürünler beğeni topluyor. Kadınlar, Tunceli Valiliği\'nin verdiği siparişleri tamamlarken, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri de yetiştirmeye çalışıyor. İlçede geçen yıl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan 30 kadın, usta öğretici Nazım Civan\'dan eğitim aldı. Kadınlar, bakır üzerine birçok işlemeyi başarıyla gerçekleştirdi. Kurs ardından Nazım Civan ve işletme sahibi Mevlide Zorlu tarafından açılan atölyede çalışan 10 kadın, önce Tunceli Valiliği\'nin verdiği hediyelik eşya siparişini tamamladı. Sırada birçok kurum ve kuruluşun siparişleri olduğunu anlatan Mevlide Zorlu, şöyle dedi: \"3 ay ustamızdan kurs gördük. Daha önce Erzincan yöresinde bakır işleme yapan hocamız bize çok yardımcı oldu. Şimdi birlikte bu işi Pertek\'te kadınlar ile birlikte yapıyoruz. Ev eşyaları, süs bakır eşyaları ve mutfak eşyaları üzerinde işlemeyi başarıyla yapıyoruz. Özellikle vazo, çaydanlık, tepsi, saat fincan takımı gibi ev eşyaları üzerinde kadınlar el emeği göz nuru ile inanılmaz desenler ve bu desenlere mine tabir ettiğimiz boya ile birçok süsleme yapıyoruz. Erkek sanatı olarak bilinse de artık bakır işleme sanatını kadınlar başarıyla yapıyor\" dedi. Bakır işleme atölyesinde çalışan kadınlardan Zuhal Altun ise, bakır işlemeciliğine kadın elinin değmesi önemli olduğunu dile getirerek, \"Ben 3 ay kurs gördüm. Elimiz gayet yatkın. Şu an profesyonel olarak yapıyoruz, en zorlu işlemeyi bile başarıyla yapıyoruz \" diye konuştu. Atölye çalışanlarından Elif Korkmaz da, güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, \"Her türlü ince işçilik ve süs sanatı var. Çıkmaz boya ile bir sanat eserleri ortaya çıkarıyoruz. Pertekli kadınlar Türkiye\'ye örnek olacak.\" Usta öğretici Nazım Civan ise, kurs verdiği kadınların kendisinden daha güzel işler ortaya çıkardığını, birçok süs ve mutfak bakır eşyasını çok başarılı bir şekilde işlediklerini ve tek isteklerinin kurum ve yetkililerin kendilerine sahip çıkması olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHA TUNCELİ PertekKadınlar Tunceli ValiliğiHalk Eğitimi MerkeziNazım CivanKadınlarKursMevlide ZorluTunceli ValiliğiSıradaDahaErzincanPertekEvErkekBakırZuhal AltunElimizAtölyeElif Korkmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24