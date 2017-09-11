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(Görüntülü Haber) Tunceli'de olası büyük facia önlendi -2

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ- Pertek karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına tuzaklanan ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş yaklaşık 200 kiloluk el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda fünye ile imh

11 Eylül 2017 19:52

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ- Pertek karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına tuzaklanan ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş yaklaşık 200 kiloluk el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda fünye ile imha edilirken, olası facia önlendi. Karayolları ekipleri, yol yapım çalışması sırasında Pertek İlçesi girişindeki polis kontrol noktası yakınlarında toprak zeminin altına tuzaklandığı el yapımı patlayıcı buldu. Haber verilmesi üzerine olay bölgesine gelen polis ekipleri, saat 12.00 sıralarında, çevrede sıkı güvenlik önlemi aldıktan sonra, karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Bomba imha uzman ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, metal parçalarla güçlendirilmiş yaklaşık 200 kiloluk el yapımı patlayıcı, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından fünye ile patlatılarak imha edildi. El yapımı patlaycı, büyük bir gürültü ile patlarken, imha sırasında kaya parçalarının yaklaşık 400 metrekarelik alana yayıldığı görülürdü, patlama anı ise kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Patlama yerinde 5 metre genişliğin ve 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Karayolları ekiplerinin dikkati ile tespit edilen ve kontrollü imha edilen patlayıcının olası facia yaratması önlenmiş oldu.

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