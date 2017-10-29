(Görüntülü Haber) Tunceli'de Cumhuriyet bayramı kutlamalarına yağmur engeli

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'deki, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Atatürk Stadyumu yerine spor salonunda yapıldı. Kutlamalarda protokol üyeleri, izleyicilerle halay çekti. Tunceli\'deki tören, Vali Tuncay Sonel\'in kutlamaları kabul etmesi ile başladı. Atatürk Stadyumu\'nda yapılması planlanan kutlama törenleri yağmur yağışı nedeniyle spor salonunda devam etti. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile diğer protokol üyelerinin yerlerini almasından sonra törene özel olarak davet edilen ve Cumhuriyet ile yaşıt olan 1923 doğumlu Fatma Kara, Vali Sonel tarafından protokolde oturtuldu. törende konuşan Vali Tuncay Sonel, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek, şöyle dedi: \"Kurtuluş savaşımızın zirvesi olan Cumhuriyetimizin asıl amacı; bu güzel ülkeyi ve Cumhuriyet\'i ilelebet yaşatmak ve bu güzel ülkenin insanlarının huzur için barış içinde kardeşçe yaşamasını sağlamaktır. Atatürk\'ün izinde onun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak ülkemizi daha ileri götürmek için her fert üzerine düşüne yaptığı zaman ülke daha da kalkınacak ve büyüyecektir.\" Kutlamalar kapsamında Bingöl ve Trabzon Of\'tan gelen halk oyunları ekipleri de gösteri sunarken, Vali Sonel\'in yanında oturan ve Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Kara zorlukla ayağa kalkarak halay çekmek istedi. Vali Sonel, yanındaki Kara ile birlikte kısa da olsa halay çekti. Tunceli\'deki kutlamalar protokol ile törenne katılanların halay çekmesi ve resmi geçit töreni ise sona erdi.