(Görüntülü Haber) Tunceli TSO Başkanı Cengiz hayatını kaybetti (2)

BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI Diyarbakır\'da tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz için iki ayrı cenaze töreni düzenlendi. Cengiz için ilk tören, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası binası önünde yapıldı. Buradaki törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ubeyde İpek, çevre illerin ticaret ve sanayi odası başkanlarının yanı sıra İstanbul ve Ankara\'dan gelen çok sayıda işadamı ile binlerce vatandaş katıldı. Tören sırasında helallik alındıktan sonra Cengiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasının ardından dini tören için cenaze Tunceli Cemevi\'ne götürüldü. Tunceli\'nin en sevilen simalarından olan Yusuf Cengiz için Cemevi\'nde düzenlenen törene yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Cemevi\'ndeki tören, Alevi dedesinin okuduğu dualarla başladı. Yoğun kalabalığın katıldığı törende Cemevi\'nde Cengiz için kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlarla alınarak kent merkezindeki asri mezarlığına götürülerek, toprağa verildi.