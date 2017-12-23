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(Görüntülü Haber) Tüfekle şakalaşırken öldü (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Çorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'i, silahı elinden almak isterken vurduğu iddia edilen Özgür Tunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

23 Aralık 2017 23:22

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çorum\'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer\'i, silahı elinden almak isterken vurduğu iddia edilen Özgür Tunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
 

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TUTUKLANDI ÇorumSezgin SüzerTunçemniyetteki

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