(Görüntülü Haber) TSF Başkanı Çenesiz: "Seramik sektörünün büyümesi cari açığın kapatılmasına katkı sağlar"

İstanbul, 15 Kasım, (DHA)- Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ile ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanan ve 17 sanayi sektörünün değerlendirildiği \"Türkiye İhracat Katkı Endeksi\" açıklandı. İnşaat seramikleri 18.27\'lik oranla üçüncü çeyrekte katkı oranı en yüksek sektörü olurken onu, giyim eşyası, mobilya ve gıda ürünleri takip etti. Toplantıda konuşan TSF Başkanı Erdem Çenesiz, \"Seramik ve benzeri kapasite fazlası olan sektörlerde yatırım teşvikleri mutlaka ihracat taahhüdüne bağlanmalıdır. Bu endeks ile de ortaya konmuştur ki; seramik sektörü desteklenirse 10 yıl sonra şu anki durumundan çok daha fazla mutlak katkı sağlar hale gelecektir\" dedi. Endeksin detayları İstanbul Raffles Otel\'de yapılan basın toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıya; TSF Başkanı Erdem Çenesiz, Kale Grubu Başkanı ve CEO\'su Zeynep Bodur Okyay, Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği (SERSA) Başkanı Mehmet Mercan, Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği (SERKAP) Yönetim Kurulu Üyesi Göksen Yedigüller, Federasyon Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu ile federasyon üyeleri ve basın mensupları katıldı. Sektörlerin Türkiye dış ticaretine katkı değerlerinin ölçümlenmesi amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdiklerini açıklayan Çenesiz, \"Seramik sektörünün ihracata katkısını analiz edebilmek için ortaya net bir tablo koymak istedik. Ekonomistlerce 2012 yılından itibaren beş yıllık verilerin tarafsızca incelenerek hazırlandığı bu endekste, seramik sektörü en üst sırada yer alarak, Türkiye için ne kadar önemli bir sektör olduğunu ortaya koyuyor\" dedi. İhracat hedeflemeden yapılan yatırımların milli servet kaybına sebep olabileceğini söyleyen Çenesiz, \"Seramik ve benzeri kapasite fazlası olan sektörlerde yatırım teşvikleri mutlaka ihracat taahhüdüne bağlanmalıdır. Bu endeks ile de ortaya konmuştur ki; seramik sektörü desteklenirse 10 yıl sonra şu anki durumundan çok daha fazla mutlak katkı sağlar hale gelecektir. Türkiye İhracat Katkı Endeksi\"ne göre; 18.27 puanlık katkı oranı ile inşaat seramikleri birinci sırada yer aldı. İnşaat seramiklerini 5.77 katkı oranı ile giyim eşyası ve 3.81 katkı oranı ile mobilya sektörü takip etti. İnşaat seramikleri 2016 yılı son çeyreğinden bu yana sürekli artan değerlere sahip tek sektör oldu\" diye konuştu. \"Hem üretiyor, hem ihraç ediyoruz\" Çenesiz sözlerini şöyle sürdürdü: \"Türkiye seramik sanayisi dünyada kaplama malzemelerinde sekizinci, sağlık gereçlerinde dördüncü en büyük üretici ülke konumunda. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde dünyanın dördüncü büyük ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumundayız. Vitrifiye üretimindeki Avrupa liderliğimiz sağlamlaşarak devam ediyor. Özetle hem üretiyor, hem de ihraç ediyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde de bu başarılı yükselişimizi devam ettireceğiz. 2016 yılı verilerine göre; seramik kaplama malzemelerinde 330 milyon metrekare üretim gerçekleşirken, seramik sağlık gereçlerinde bu miktar 310 bin ton olarak gerçekleşti. Seramik kaplamada üretim içinde ihracatın payı yüzde 24.5, seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 40.5 oldu. \"Seramik sektöründe 2017 yılı büyüme beklentisi yüzde dokuz\" Seramik ihracatı yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre seramik kaplama malzemelerinde yüzde 4.2, seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 6.3 oranında değer bazında büyüme gerçekleştirdi. Sanayi üretiminde ise yine yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre seramik kaplamada yüzde 0.6, seramik sağlık gereçlerinde yüzde 10.1 oranında büyüme kaydedildi. 2017 yılının tamamında ise büyümelerin son çeyrekteki performansının olumlu katkısı ile ilk 9 aylık oranların her birinin, 1.2’şer puan daha artarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Böylece yıl genelinde ihracatın desteğiyle sektör genelinde yüzde sekiz - dokuz arasında bir büyüme olacağını beklemekteyiz. Sektördeki bu büyüme beklentimiz 2017 yılındaki yüzde altı - yedilik inşaat sektörü büyümesi ile de uyumludur. Seramik yüksek istihdam sağlayan bir sektör. Çok yüksek bir ithalat-ihracat dengesi var. Dolayısıyla bu tarz sektörlerde büyümemiz gerekiyor. Büyüyelim ki mutlak katkımız yani toplam rakamdaki katkımız büyüsün. Biz endekste en üste çıkarken toplam katkıda en üstlerde değiliz. Demek ki bu sektörü özel sektör - kamu işbirliği ile büyütmemiz lazım. Büyüttüğümüz zaman cari açığı hızla kapacağımızı düşünüyoruz. Bu konudaki en önemli sorunumuz ise Avrupa Birliği uyumu ile beraber bazı regülasyonlarda AB kaynaklı ama AB\'nin bile uygulamadığı katı kurallar uyguluyor olmamız. AB\'ye uyalım derken onların bile sanayisini kısıtlamadığı noktalardan daha yüksek bazı engeller çıkarıyoruz. Kamu ile yakın çalışıyoruz. Federasyonumuz kamu tarafından kabul ediliyor. Bu yanlış yorumları tekrar değerlendiriyoruz. Hem AB hem dünya standartlarında ele alıyoruz. Kısa sürede bunların sonuçlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Bu tür katkı alındığı zaman bu yüksek katkı oranındaki bu sektörün büyüyeceğini ve cari açığın kapatılmasında bugünkünden daha da iyi bir rol alacağımıza inanıyoruz.\" \"Yeni bir başarı hikayesi yazmanın yolu sanayiden geçiyor\" Toplantıda kıssa bir sektör değerlendirmesi yapan Kale Grubu Başkanı ve CEO\'su Zeynep Bodur Okyay, \"Sektörün yararına olacak her çalışmaya firma olarak destek vermeyi görev edindik. Türkiye\'nin dışa bağımlılığını azaltmak adına ciddi bir arayış içindeyiz. Yeni bir başarı hikayesi yazmanın yolu güçlü bir sanayiden geçiyor. Sanayide ithalata bağımlılık yüzde 8 ile 78 arasında değişiyor. Seramik sektörü ise dış ticaret fazlası veren ve konveksiyonel bir sektör. Ülkenin katma değerini artırmak için çabalıyoruz. Bu noktada verimsiz yatırımlardan kaçınmamız gerekiyor. Seramik ürünleri artık sadece bir ihtiyaç değil, estetik yönü de var. Bu nedenle markalaşma noktasında tasarım ve teknolojinin ağırlığını artırmalıyız\" dedi. Federasyon Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu\'nun seramik sektörünü genel rakamlarla değerlendirilmesiyle devam eden program Dr. Can Fuat Gürlesel\'in ihracat katkı endeksi verilerini açıklamasıyla sona erdi.