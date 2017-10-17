(Görüntülü Haber) Trump'tan Kerkük açıklaması: Taraf tutmuyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Ekim (DHA)-ABD Başkanı Donald Trump, ABD\'nin Irak\'ta Kürtler ve Bağdat Merkezi Hükümeti arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, ABD\'nin taraf tutmadığını söyledi.İki tarafın çatışma içinde olmasından memnun olmadıklarını da belirten Trump, Beyaz Saray\'da gazetecilerin sorusu üzerine \'Irak hükümeti ve Kürtlerin çatışma halinde olmalarından hoşlanmıyoruz. Taraf tutmuyoruz. Bildiğiniz gibi, uzun yıllardır Kürtlerle çok iyi bir ilişkiye sahip olduk ve aynı zamanda Irak\'ın tarafında yer aldık. Aslında en baştan orada hiç olmamalıydık. Ama bu savaşta taraf tutmuyoruz\" diye konuştu.



