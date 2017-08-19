(Görüntülü Haber) Troy Air Fest'te sahne alan Kıraç hayranlarını coşturdu

Burak GEZEN/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'ndeki Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'te sahne alan rock ve pop müziğinin sevilen ismi Kıraç, muhteşem performansıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Umurbey Belediyesi ve Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'in ikinci akşamındaki konserde, rock ve pop müziğin sevilen ismi Kıraç sahne aldı. Umurbey Beldesi Sahili\'ndeki festival alanında verilen konser öncesi ünlü DJ Vanessa Moreno da performansını sergiledi. DJ performansının ardından sahneye çıkan Kıraç, hayranları için birbirinden güzel şarkılarını söyledi. Kıraç, konserin büyük bölümünde şarkılarına kendisini dinleyen hayranlarının da eşlik etmesini sağlayıp, renkli görüntülere ve unutulmaz bir performansa imza attı. Ünlü şarkıcı, denize yakın olması nedeniyle sahnede serin esen poyraz rüzgarından duyduğu memnuniyeti, diye geririrken, \"Valla şarkı söylerken böyle uçtum. Ne güzel bir hava var. Ne güzel bir rüzgar esiyor. Hep böyle midir burası? Çok güzel, ben bayıldım. Çok seviyorum böyle rüzgarları. Çok eğleneceğiz bugün\" dedi. Kıraç, rüzgarın flüt performansını sergilemesine izin vermeyeceğinden duyduğu endişeyi de hayranlarına, \"Tek flüt çıkmaz herhalde bu rüzgarda. Deneyelim ama çıkmaz\" diyerek dile getirdi. İlk denemesinde flütün sesini duyurmakta güçlük çeken Kıraç, daha sonra güçlü nefesiyle başarılı bir flüt performansı sergiledi. Konser arasında sahneye çıkarak Kıraç\'a çiçek ve Truva Atı maketi hediye eden Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, \'Yarın benim doğum günüm. Eşim Aynur hanımda benim doğum günüm için sizden \'Endamın Yeter\' isimli şarkıyı istiyor\" dedi. Kıraç ise, maket Truva Atı için, \"Çok severim bu atı ben. Evde yoktu hiç bundan. Başköşeye koyacağım. Çok teşekkür ederim\" dedikten sonra, Başkan Yavaş\'ın doğum gününü kutlayıp, eşi Aynur Yavaş\'ın istediği şarkıyı seslendirdi. Hayranları 2 saat süren konserde Kıraç\'ın en sevilen şarkılarıyla coştu.