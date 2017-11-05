(Görüntülü Haber) Trans Taurus Dağ Bisikleti Rallisi tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde bu yıl ikincisi düzenlenen TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi sona erdi. Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi\'ne Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, İngiltere ve Fransa\'dan 6\'sı kadın 85 sporcu katıldı. Etkinliğin son gününde sporcular 56 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Sporcular ormanlık alanlardan, dik yamaçlardan ve dere yataklarından geçti. Bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Dün gece etkili olan yağmur nedeniyle finiş çizgisine sporcular çamur içinde girebildi. Son etabı Rus Ivan Seledkov 1 saat 5 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı. Aynı ülkeden Ivan Grenavtsev 1 saat 10 dakika 37 saniyeyle ikinci olurken, Rus Vladimir Levchenko da 1 saat 10 dakika 38 saniyeyle üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda ise Ivan Seledkov birinci, Vladimir Levchenko ikinci, Ivan Grenavtsev üçüncü oldu. Etkinlik organizatörü Ömer Nizam, etkinliği sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, son gün sporcuların 56 kilometrelik ve 3 günlük etaplarda toplam 180 kilometrelik parkurda mücadele ettiğini söyledi. Yarışın son günü sporcuların Ovacık Yaylası\'ndan başlayıp Gedelme Yaylası\'ndan geçerek Kemer\'e dönüş yaptıklarını aktaran Nizam, sporcuların üç günlük etapta çok zorlandıklarını kaydetti. Nizam, yarışa 20 Rus, 5 İngiliz, 2 Fransız, 58 Türk sporcunun katıldığını anlattı ve yarışı 35 sporcunun tamamlayabildiğini belirtti. Son etabın birincisi Rus Ivan Seledkov, etaplardan geçerken dağları ve ormanlık alanları çok beğendiğini belirterek, yarış için seneye tekrar geleceğini kaydetti. TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi\'nde diğer etaplarda ise şu sonuçlar alındı; 40 yaş üstü erkek takımlarda Emin Burak İzmirlioğlu ve Yusuf Kartar birinci, Alp Reşat Çapa ve Mahmut Mabruk ikinci, And Tüfekçi ve Berk Tüfekçi, Erol Özbey Tirki üçüncü oldu. Erkek takımlarda Burak Günay ve Muammer Yıldız birinci, Evren Hakgören ve Oğuzhan Biçer ikinci, Aykun Taşçıyan ve İbrahim Küçükdoğan üçüncü oldu. Solo kadınlarda Rus Viktoria Zarina birinci, Türkiye\'den Seda Grenavtseva ikinci, Rus Marina Rostovtseva ise üçüncü oldu. Solo erkeklerde 40 yaş üstü kategorisinde ise Rus Nikolay Kostadinov birinci, Sezgin Milli ikinci, Rus Dmitri Rudenko üçüncü oldu.