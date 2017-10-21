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(Görüntülü Haber) Trafik kazasında ölen üniversiteli genç kızların cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA Başakşehir'de trafik kazası sonucu ölen üniversiteli 2 genç kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

21 Ekim 2017 15:24

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA Başakşehir\'de trafik kazası sonucu ölen üniversiteli 2 genç kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün içinde bulundukları otomobilin TIR\'a çarpması sonucu hayatını kaybeden Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete\'nin cenazeleri otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan öğrencilerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Genç öğrencilerin, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Alkan Dikmen ve Aylin Alkan ile birlikte okuldan çıkıp, eve gitmek için aynı otomobile bindikleri öğrenildi. Merve Oruç\'un cenazesi, İkitelli Cemevi\'ndeki cenaze töreninin ardından memleketi Tokat Reşadiye\'ye gönderileceği öğrenildi. Ezgi Teomete\'nin cenazesi ise Küçükçekmece Mezarlığı\'ndaki gasilhaneye götürüldü.

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