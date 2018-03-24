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(Görüntülü Haber) Trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

DİYARBAKIR,(DHA) Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan trafik kazaları MOBESE'ye saniye saniye yansıdı

24 Mart 2018 16:25

DİYARBAKIR,(DHA) Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinde farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan trafik kazaları MOBESE\'ye saniye saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi notuyla paylaşılan kaza anlarının görüntülerinde, yaşanan kazalar, saniye saniye görüntülendi. Türkiye\'de çeşitli şehirlerde ve farklı tarihlerde, yaşanan trafik kazaları MOBESE\'ye yansıdı. Kazaların bir çoğuna aşırı hızın neden olduğuna dikkat çekilirken yayaların da karıştığı kazaların olduğu görüldü.

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