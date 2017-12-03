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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonsporlu taraftarın salondan çıkışı da olaylı oldu

Taraftarlar, maçın oynandığı salonun girişindeki camları kırdılar TRABZON / DHA Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9

03 Aralık 2017 20:20

Taraftarlar, maçın oynandığı salonun girişindeki camları kırdılar TRABZON / DHA Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Bordo-mavili taraftarlar salon dışına çıkarılmıştı. Hayri Gür Spor Salonu\'ndan güvenlik güçleri eşliğinde çıkarılan taraftarların tepkisi dışarıda da sürdü. Bordo-mavili taraftarlar, salondan çıkarılmalarına tepki olarak salonun girişinde yer alan turnikelerin bulunduğu alandaki camları kırdılar. Kırılan camların görüntüleri taraftar kameralarına da yansıdı.

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